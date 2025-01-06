Njcaa Region Xii
Njcaa Region Xii
Njcaa Region Xii
Njcaa Region Xii
Njcaa Region Xii
Supporting Junior College Athletics
NJCAA Region XII supports and promotes junior college athletics across Michigan, Ohio, and Indiana, offering championships and recognition for student-athletes.
Njcaa Region Xii
Fondée en
2024
EIN
933747935
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Développement de la jeunesse
Adresse
PO BOX 122 HICKORY CRNRS, Michigan 49060-0122 United States
Site web
www.njcaaregion12.org
À propos
NJCAA Region XII champions intercollegiate athletics for community colleges, promoting competition and supporting student-athletes across Michigan, Ohio, and Indiana. The region has 34 members competing in 20 sports.
La mission
The NJCAA's mission is to promote, govern and foster a competitive environment for two-year college athletics, playing a vital role in collegiate athletics for eight decades.
