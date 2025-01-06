Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

Nightlight Christian Adoptions, founded in 1959, shares God's love by offering various adoption programs: domestic, international, foster, and embryo adoption. They provide counseling to pregnant women and home study services. Over 4,000 children have found forever families through their programs.

La mission

Nightlight Christian Adoptions helps children, both domestic and international, find loving families and assists birthparents and genetic parents in the process.