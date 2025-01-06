Nightlight Christian Adoptions
À propos
Nightlight Christian Adoptions
Fondée en
1964
EIN
952254634
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Services humains > Services de soins > Accueil familial et protection de l'enfance
Adresse
1528 BROOKHOLLOW DR STE 100 SANTA ANA, California 92705-5465 United States
Site web
nightlight.org
Téléphone
(502)-423-5780
Adresse électronique
À propos
Nightlight Christian Adoptions, founded in 1959, shares God's love by offering various adoption programs: domestic, international, foster, and embryo adoption. They provide counseling to pregnant women and home study services. Over 4,000 children have found forever families through their programs.
La mission
Nightlight Christian Adoptions helps children, both domestic and international, find loving families and assists birthparents and genetic parents in the process.
