À propos

NexGen Foundation empowers Florida communities through academic, humanitarian, and environmental initiatives, investing in the state's next generation. Supported by NexGen Roofing, the foundation focuses on scholarships and local outreach.

La mission

