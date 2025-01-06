Nexgen Foundation
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Programme de bourses
Provides financial aid to underprivileged students to foster educational success.
Programmes de mentorat
Offers guidance and support through mentorship to empower students.
Ateliers
Conducts workshops to enhance skills and knowledge.
Personalized Counseling
Provides individualized counseling services.
Fondée en
2023
EIN
922160511
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Programmes pour la jeunesse
Adresse
3827 POINCIANA BLVD JAX BCH, Florida 32250-3032 United States
Site web
www.nexgenfoundations.org
Téléphone
(918)-178-124085
Adresse électronique
À propos
NexGen Foundation empowers Florida communities through academic, humanitarian, and environmental initiatives, investing in the state's next generation. Supported by NexGen Roofing, the foundation focuses on scholarships and local outreach.
La mission
The NexGen Foundation empowers Florida's next generation through academic, humanitarian, and environmental initiatives, fostering a supportive environment for youth in Jacksonville, FL, and beyond.
