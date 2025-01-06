Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

Newberry Community Church, founded in 1955, began as a Sunday school in the early 1950s. It has been served by several pastors and offers Sunday school, adult Bible studies, youth group events, and community fellowship activities. They focus on growing and serving each other.

La mission

Newberry Community Church brings people together in Newberry Springs, California, offering a welcoming space for faith, connection, and community growth.