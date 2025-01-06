New Song Community Center
New Song Community Center
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
New Song Academy
A K-8 public school providing a nurturing and challenging educational environment.
Arts (Creative & Performing)
Creative and performing arts programs to foster student expression.
Basket-ball
Basketball programs for students.
Cours de soutien en mathématiques
Providing math tutoring to support student learning.
À propos
New Song Community Center
Fondée en
1977
EIN
930686236
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Religieux et confessionnels
Adresse
2511 NE MLK BLVD PORTLAND, Oregon 97212-3733 United States
Site web
www.newsongpdx.com
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
New Song Community Church, founded in 1977, began with 28 people. Located in Portland, Oregon, they aim to seek, save, and disciple. They offer weekly prayer meetings and Celebrate Recovery.
La mission
NEW SONG COMMUNITY CENTER fosters connection and support for Portland residents, creating a welcoming space to strengthen and uplift the local community.
