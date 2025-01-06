New Schools Fund
Faire un don
New Schools Fund
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
New Schools Fund
Acheter pour soutenir
New Schools Fund
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
New Schools Fund
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Innovative Schools
Investing in teams creating and scaling innovative public schools.
Learning Solutions
Supporting entrepreneurs to provide access to instructional breakthroughs.
Teaching Reimagined
Investing in the next generation of educators and those who support them.
Learning Differences
Empowering students with learning differences through innovative solutions.
À propos
New Schools Fund
Fondée en
1998
EIN
943281780
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Fondements de l'éducation
Adresse
1616 FRANKLIN STREET 2ND FLOOR OAKLAND, California 94612-2829 United States
Site web
www.newschools.org
Téléphone
(161)-620-094612
Adresse électronique
À propos
NewSchools Venture Fund, founded in 1998, is a venture philanthropy that aims to build a better education system. They connect people, resources, and ideas to bridge the gap between capital and those working on the frontlines of education. NewSchools believes philanthropy can advance education equitably and courageously.
La mission
NewSchools is a venture philanthropy that builds a better education system by connecting people, resources, and ideas. We bridge the gap between those with capital and those with the courage to put that capital to work on the frontlines of education.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :