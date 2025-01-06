New Mission Systems
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Church Planting and Maturing
Planting and developing churches.
Développement du leadership chrétien
Developing Christian leaders.
Go! Global
Short-term missions program for high school and college students.
Missionary In Training Program (COAT)
Training missionaries through community, orientation, assessment, and training.
Fondée en
1996
EIN
954338997
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Religieux et confessionnels > Établissements d'enseignement religieux
Adresse
2701 CLEVELAND AVE STE 200 FT MYERS, Florida 33901-5800 United States
Site web
newinternational.org
Téléphone
(239)-337-4336
Adresse électronique
À propos
New International, formerly New Mission Systems International (founded in 1989), proclaims Christ and makes disciples globally. As a mission sending agency, they join with God to restore His dominion, fostering Jesus-following communities and transformation. They serve in over 26 countries through church multiplication, youth ministry, and community development.
La mission
New Mission Systems International supports and places people in fields of service to minister God's love so that people of all nations may be saved.
