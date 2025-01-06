New Life Village
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Trauma-Informed Training
Provides training to address the impact of trauma on families and individuals.
Psychoeducational & Support Groups
Offers groups for learning and support related to psychological and emotional well-being.
Arts, Wellness & Enrichment Activities
Provides activities focused on creative expression, health, and personal growth.
Communal Celebrations
Organizes celebrations to foster community and connection.
Fondée en
2009
EIN
943454171
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Services humains > Besoins fondamentaux > Logement de transition pour les femmes
Adresse
4926 VENICE LAKE AVE TAMPA, Florida 33619-3609 United States
Site web
newlifevillage.org
Téléphone
(813)-304-0623
Adresse électronique
-
À propos
New Life Village, founded in 2012 in Tampa, FL, supports families raising foster and kinship children who have survived abuse and trauma. This intergenerational community offers below-market housing and onsite services. Seniors serve as surrogate grandparents, tutors, and mentors. Their mission is to provide a safe, stable Village where families can seek healing and reduce the number of children in foster care.
La mission
New Life Village provides a residential community where families seeking permanency for children impacted by foster care or trauma can seek healing in a safe and stable intergenerational Village.
