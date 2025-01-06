À propos

New Life Village, founded in 2012 in Tampa, FL, supports families raising foster and kinship children who have survived abuse and trauma. This intergenerational community offers below-market housing and onsite services. Seniors serve as surrogate grandparents, tutors, and mentors. Their mission is to provide a safe, stable Village where families can seek healing and reduce the number of children in foster care.

La mission

New Life Village provides a residential community where families seeking permanency for children impacted by foster care or trauma can seek healing in a safe and stable intergenerational Village.