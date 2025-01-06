New Hope Evangelical Church
New Hope Evangelical Church
New Hope Evangelical Church
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Culte communautaire
Offering weekly services with powerful worship and messages of hope for everyone in the community.
À propos
New Hope Evangelical Church
Fondée en
1971
EIN
930942103
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Églises
Adresse
20080 PINEBROOK BLVD BEND, Oregon 97702-2592 United States
Site web
www.newhopebend.com
Téléphone
(541)-389-3436
Adresse électronique
À propos
New Hope Church in Bend, OR, offers life-giving worship and Bible-centered messages. They have a kids program and meet in person and online. More information can be found on their website.
La mission
New Hope Evangelical Church welcomes the Bend community to gather, grow, and find hope together through faith and fellowship.
