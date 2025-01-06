New Hope Community Church
New Hope Community Church
New Hope Community Church
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Ministères des adultes
Provides support and resources for adults in their faith journey.
Youth & Kids
Offers programs and activities for children and teenagers.
Care & Recovery
Provides counseling, recovery groups, and support for life's challenges like grief and addiction.
Missions
Engages in local and global outreach initiatives.
À propos
New Hope Community Church
Fondée en
1977
EIN
930637150
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Églises
Adresse
10603 SE HENDERSON ST PORTLAND, Oregon 97266-8004 United States
Site web
www.newhopepdx.org
Téléphone
(503)-659-5683
Adresse électronique
À propos
New Hope Community Church in Portland, OR, founded in 1972, strives to inspire people to know, love, and follow Jesus. Their mission is to follow Jesus and share His love within the community and beyond. They are dedicated to being an engaged community in SE Portland.
La mission
New Hope is a church located in Portland, Oregon whose mission is to follow Jesus and share His love.
