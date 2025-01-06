New Hope Assembly Of God
New Hope Assembly Of God
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Building Blocks Preschool
Offers a God-centered learning environment where children can learn and grow.
GSRP Programs
Provides an excellent environment for children to learn and grow using a God-centered approach.
JAM Kids Program
A Wednesday night program for kids.
Groupe de jeunes
A Wednesday night program for youth.
À propos
New Hope Assembly Of God
Fondée en
1964
EIN
942862176
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Religieux et confessionnels
Adresse
PO BOX 297 COTATI, California 94931-0297 United States
Site web
newhopecotati.com
Téléphone
(707)-795-4889
Adresse électronique
À propos
New Hope Church in Cotati, CA, established in 1964, is a fellowship dedicated to empowering individuals through faith in Jesus Christ. They are a caring community that aims to help people know God personally.
La mission
New Hope Assembly of God's goal is to properly represent Jesus in our community, our state, our nation and the world.
