Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Audio/Visual, Tech, and Social Media Ministry
This ministry manages the church's technical and media needs, including audio, visuals, and social media presence.
Ministère de l'action sociale
Focuses on reaching out to the local community and providing support and assistance.
Greeter Ministry
Welcomes and assists visitors and members during church services and events.
Ministère des hommes
Provides fellowship, support, and spiritual growth opportunities for men.
Fondée en
1964
EIN
930580259
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Églises
Adresse
21065 SW STAFFORD RD TUALATIN, Oregon 97062-8725 United States
Site web
theneighborhoodchurch.org
Téléphone
(503)-638-8765
Adresse électronique
New Directions Assembly of God in Tualatin, OR, established in 1964, is a local church with contemporary and traditional music. As part of the Assemblies of God, its mission includes evangelizing, worshiping, discipling, and showing compassion.
La mission
Located at Exit 3 off of I-205 on Stafford Road, Neighborhood Church is on a mission with Jesus in our neighborhood and beyond.
