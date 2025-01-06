New Braunfels Tbl Foundation
Faire un don
New Braunfels Tbl Foundation
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
New Braunfels Tbl Foundation
Acheter pour soutenir
New Braunfels Tbl Foundation
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
New Braunfels Tbl Foundation
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Sensibilisation de la communauté
Provides vital assistance through charitable services, financial relief, and community outreach programs to those who protect and serve.
Support for Abused, Neglected, and Exploited Children
Offers support through school supplies, clothing, and participation in seasonal events to bring joy and normalcy to children's lives.
Seasonal Events
Organizes events like Christmas present drives to ensure every child experiences the magic of the holiday season.
À propos
New Braunfels Tbl Foundation
Fondée en
2023
EIN
923063793
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Soutien communautaire
Adresse
495 TOLLE RD CIBOLO, Texas 78108-3736 United States
Site web
nbtblfoundation.com
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
The New Braunfels TBL Foundation, established in 2023, supports brave officers, first responders, and the Comal County community. Their mission is to provide vital assistance through charitable services, financial relief, and community outreach programs. They support those who protect and serve when facing personal or professional challenges.
La mission
The New Braunfels TBL Foundation supports police officers, first responders, their families, and the communities they serve during times of crisis and need. They provide vital assistance through charitable services, financial relief, and community outreach programs.
Recherche d'autres organisations en
Texas, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :