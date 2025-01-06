New Beginnings Fellowship
New Beginnings Fellowship
New Beginnings Fellowship
New Beginnings Fellowship
New Beginnings Fellowship
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Culte du dimanche
A weekly service offering spiritual growth and community connection.
Tuesday Women's Group
A weekly gathering for women focused on fellowship and spiritual development.
Étude biblique du mercredi
A weekly study of the Bible for spiritual enrichment and understanding.
New Beginnings Fellowship
Fondée en
1955
EIN
941450547
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Religieux et confessionnels > Églises
Adresse
7008 10TH ST RIO LINDA, California 95673-2406 United States
Site web
www.newbeginningsfellowship.org
Téléphone
(916)-204-7554
Adresse électronique
-
New Beginnings Fellowship, founded in 1955 in Rio Linda, CA, is a religious organization with the mission to glorify God and extend His Kingdom by living obedient lives and proclaiming the supremacy of Christ. They offer Sunday School and worship services.
La mission
New Beginnings Fellowship welcomes the Rio Linda community, offering a place for connection, growth, and support to help individuals and families start anew.
