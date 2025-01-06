New Beginnings Christian Church
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Sensibilisation de la communauté
Expanding community outreach to serve community members.
Fondée en
2018
EIN
931309380
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Églises
Adresse
5889 CRATER LAKE HWY CENTRAL POINT, Oregon 97502-8425 United States
Site web
newbegin.info
Téléphone
(541)-245-8888
Adresse électronique
-
À propos
New Beginnings Christian Church in Central Point, Oregon, strives to reach the world for Jesus, one person at a time. Their mission is making biblical disciples in relational environments, fostering a welcoming community where individuals can grow in faith and connect with others.
La mission
Making biblical disciples (who make disciples) in relational environments.
