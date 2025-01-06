Nevada Ballet Theatre
Nevada Ballet Theatre
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
GO-MOVE-DANCE!!!
A program that provides 28 weeks of free, in-school dance instruction to elementary school students during the school year.
Dance Discovery
Offers talented students chosen from the GO-MOVE-DANCE!!! program the opportunity for six levels of weekly ballet classes and performance opportunities.
Pre-Professional Ballet Program
A structured program for pre-professional ballet dancers aged 8 to 18.
Programme de danse pré-professionnelle
Offers classes in various dance styles like Contemporary, Modern, Hip-Hop, Jazz and more.
À propos
Nevada Ballet Theatre
Fondée en
1977
EIN
942427112
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Arts du spectacle et arts visuels
Adresse
1651 INNER CIR LAS VEGAS, Nevada 89134-0609 United States
Site web
nevadaballet.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
La mission
Nevada Ballet Theatre vitally impacts community life through professional company productions, dance training, and Community Education.
