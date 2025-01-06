Neighborlink Grant County
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Home Repair & Maintenance
Connects volunteers with neighbors in need, providing assistance with yard work, home repairs, and other acts of kindness.
Fondée en
2024
EIN
922282039
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Centres communautaires
Adresse
709 W SPENCER AVE MARION, Indiana 46952-3423 United States
Site web
www.neighborlinkgc.org
Téléphone
(765)-300-4781
Adresse électronique
NeighborLink Grant County connects neighbors in need with neighbors in deed, providing practical, neighbor-to-neighbor expressions of God's love. Founded in 2024, they offer volunteer services for minor home repair projects for households within Grant County.
La mission
NeighborLink Grant County Inc connects people in Marion, Indiana, fostering community support and offering help to those in need throughout Grant County.
