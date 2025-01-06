Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

NeighborLink Grant County connects neighbors in need with neighbors in deed, providing practical, neighbor-to-neighbor expressions of God's love. Founded in 2024, they offer volunteer services for minor home repair projects for households within Grant County.

La mission

