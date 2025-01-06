Neighborhood Legal Services Of Los Angeles County
Neighborhood Legal Services Of Los Angeles County
Programmes et services
Soins de santé
Assists with questions about Medi-Cal, Medicare, County health programs, and Covered California.
Logement
Provides legal assistance and resources related to housing issues.
Domestic Violence / Family
Offers legal support and representation for domestic violence and family law matters.
Public Benefits
Helps individuals access and maintain public benefits.
À propos
Neighborhood Legal Services Of Los Angeles County
Fondée en
1966
EIN
952408642
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Sociétés d'aide juridique
Adresse
1102 E CHEVY CHASE DR GLENDALE, California 91205-2511 United States
Site web
nlsla.org
Téléphone
(800)-433-6251
Adresse électronique
À propos
Neighborhood Legal Services of Los Angeles County (NLSLA), founded in 1965, provides free legal assistance to over 100,000 low-income individuals and families annually. NLSLA offers services in areas such as housing, public benefits, healthcare, family law, and immigration, advocating for justice and combating poverty through legal representation, policy advocacy, and community education.
La mission
NLSLA combats the immediate and long-lasting effects of poverty and expands access to health, opportunity, and justice in Los Angeles' diverse neighborhoods through individual representation, high impact litigation and public policy advocacy.
