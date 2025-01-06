Navy Hale Keiki School
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Preschool to Sixth Grade Education
Provides an integrated academic program for children from preschool (age 3) through sixth grade.
Programmes d'enrichissement
Offers various after-school enrichment classes based on staff skills and availability.
Before/After School and Interim Break Care
Provides care before school, after school, and on interim days when school is not in session.
À propos
Fondée en
1994
EIN
990299640
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Écoles et institutions académiques
Adresse
153 BOUGAINVILLE DR HONOLULU, Hawaii 96818-3162 United States
Site web
www.halekeikischool.org
Téléphone
(808)-423-1727
Adresse électronique
À propos
Navy Hale Keiki School, founded in 1994 in Honolulu, HI, provides preschool through 6th grade education. Its mission is to uphold the highest standards of academic, social, and emotional literacy in support of children, their future, and their families. The school aims to prepare students to transition successfully to schools across the globe.
La mission
The mission of Hale Keiki School is to uphold the highest standards of academic, social, and emotional literacy in support of our children, their future, and their families.
