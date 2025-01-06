Naturebridge

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

École et groupe Sciences de l'environnement

Les élèves explorent les écosystèmes des parcs nationaux avec des éducateurs expérimentés dans le cadre d'un apprentissage pratique.

Programmes d'été

Programmes de plein air pour les familles et les adolescents afin d'explorer la nature pendant l'été.

Boursiers Armstrong

Aventure d'été de 12 jours dans la High Sierra de Yosemite pour les jeunes femmes.

Camp côtier

Camp d'été de jour pour les élèves de la maternelle à la terminale, qui permet aux enfants de découvrir la nature dans la Golden Gate National Recreation Area.

