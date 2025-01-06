Naturebridge
Faire un don
Naturebridge
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Naturebridge
Acheter pour soutenir
Naturebridge
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Naturebridge
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
École et groupe Sciences de l'environnement
Les élèves explorent les écosystèmes des parcs nationaux avec des éducateurs expérimentés dans le cadre d'un apprentissage pratique.
Programmes d'été
Programmes de plein air pour les familles et les adolescents afin d'explorer la nature pendant l'été.
Boursiers Armstrong
Aventure d'été de 12 jours dans la High Sierra de Yosemite pour les jeunes femmes.
Camp côtier
Camp d'été de jour pour les élèves de la maternelle à la terminale, qui permet aux enfants de découvrir la nature dans la Golden Gate National Recreation Area.
À propos
Naturebridge
Fondée en
1997
EIN
942145930
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Protection de l'environnement
Adresse
1033 FORT CRONKHITE SAUSALITO, California 94965-2609 United States
Site web
naturebridge.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
NatureBridge, fondé en 1971, met les jeunes en contact avec la nature grâce à des programmes pratiques de sciences de l'environnement dans les parcs nationaux. Sa mission est d'encourager la découverte de soi et d'inspirer la gestion de la planète. Elle propose des programmes pour différents groupes d'âge, qui favorisent l'acquisition de connaissances sur l'environnement et l'établissement d'un lien durable avec le monde naturel.
La mission
NatureBridge met les jeunes en contact avec les merveilles et la science du monde naturel, les incitant à se découvrir eux-mêmes et à prendre soin de notre planète.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :