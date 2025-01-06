Native Hawaiian Legal
Faire un don
Native Hawaiian Legal
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Native Hawaiian Legal
Acheter pour soutenir
Native Hawaiian Legal
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Native Hawaiian Legal
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Ola nā Iwi
Protects family relationships within healthy families.
I Honua Ola
Protects family homestead and family land rights.
Mana ka Wai Ola
Protects water rights, including streams, groundwater, and aquaculture.
I Koe ke Kuleana
Protects culturally significant places.
À propos
Native Hawaiian Legal
Fondée en
1993
EIN
990161861
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Organisations de défense des droits civils
Adresse
1164 BISHOP ST STE 1205 HONOLULU, Hawaii 96813-2817 United States
Site web
nativehawaiianlegalcorp.org
Téléphone
(808)-521-2302
Adresse électronique
À propos
Founded in 1974, the Native Hawaiian Legal Corporation (NHLC) protects and advances Native Hawaiian identity and culture. They integrate Kanaka Maoli values into legal practices, advocating in courts and agencies. NHLC assists Hawaiian Home beneficiaries and addresses issues like land loss. They operate various legal service programs and represent Native Hawaiians in legal disputes.
La mission
Native Hawaiian Legal Corporation integrates Kanaka Maoli values into law and advocacy, serving Native Hawaiian families and communities facing legal challenges where their rights are at stake.
Recherche d'autres organisations en
Hawaï, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :