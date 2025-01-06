National University Of Natural Medicine
Programmes et services
Doctor of Naturopathic Medicine
A program blending patient care with evidence-informed natural medicine.
Doctor of Acupuncture with a Chinese Herbal Medicine Specialization
Training in acupuncture with specialized knowledge in Chinese herbal medicine.
Master of Acupuncture
A master's program focused on the study and practice of acupuncture.
Bachelor of Science in Integrative Health Sciences
An undergraduate degree focusing on integrative approaches to health.
À propos
National University Of Natural Medicine
Fondée en
1959
EIN
930461940
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Éducation > Écoles et institutions académiques > Universités et collèges
Adresse
49 S PORTER ST PORTLAND, Oregon 97201-4873 United States
Site web
nunm.edu
Téléphone
(150)-355-21555
Adresse électronique
-
À propos
National University of Natural Medicine (NUNM), founded in 1959 in Portland, Oregon, advances education, healthcare & research in natural medicine. NUNM offers programs in naturopathic medicine, Chinese medicine, nutrition, and integrative health sciences. Its mission is to cultivate practitioners dedicated to enriching patient well-being through natural medicine.
La mission
Their mission is to advance education, healthcare and research in the art and science of natural medicine.
