Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Camping for Girls
Provides a no-cost summer camp experience to empower young girls, boost self-confidence, enhance self-esteem, and cultivate leadership skills.
À propos
National Ttt Society
Fondée en
1965
EIN
956141341
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Programmes pour la jeunesse
Adresse
6919 VISTA DR WDM, Iowa 50266-9309 United States
Site web
www.nationaltttsociety.org
Téléphone
(319)-385-7246
Adresse électronique
-
À propos
Founded in 1911, the National T.T.T. Society is a philanthropic organization of women providing educational camping experiences for young girls who may not otherwise have the opportunity. The organization aims to empower girls, build self-confidence, and enhance self-esteem.
La mission
A non-profit philanthropic organization of women providing educational camping experiences for young girls who might not otherwise have the opportunity to build self-confidence and learn to see the wider world.
