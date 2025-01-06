National Trailer Dealers Foundation
National Trailer Dealers Foundation
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Programme de bourses
Provides scholarships to children of NTDA member employees and trailer industry professionals seeking to develop technical skills through trade schools, colleges, or universities.
À propos
National Trailer Dealers Foundation
Fondée en
2023
EIN
931597924
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Services à la personne
Adresse
9864 E GRAND RIVER AVE STE 110-290 BRIGHTON, Michigan 48116-1999 United States
Site web
trailerdealersfoundation.org
Téléphone
(180)-080-04552
Adresse électronique
À propos
La mission
The mission is to make life easier for the families of trailer industry families.
