Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Grants, Scholarships, and Fellowships
MLA offers funding opportunities for graduate students in library science and practicing health sciences librarians.
Cours de formation continue
MLA provides continuing education courses for health sciences librarians, nurses, and other information professionals to develop their skills.
Cours autodidactes
MLA offers self-paced courses to help health information professionals acquire workplace skills in communication, leadership, and course design.
MLA's mentoring program connects new members with experienced colleagues to build connections and share knowledge.
À propos
Medical Library Association
Fondée en
1997
EIN
990326974
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
L'éducation
Adresse
65 E WACKER PLACE CHICAGO, Illinois 60601-7296 United States
Site web
www.mlanet.org
Téléphone
(233)-446-0606
Adresse électronique
-
À propos
The Medical Library Association provides lifelong educational opportunities to members and nonmembers, supports health information research, and promotes quality information to the health care community for improved health care.
La mission
MLA fosters excellence in professional practice and leadership in health sciences libraries, supporting information professionals now and in the future.
