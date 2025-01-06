Maui Go-Karters Association
Maui Go-Karters Association
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Kart Racing Program
Provides a platform for racers of all ages and skill levels to participate in competitive and safe kart racing events on Maui.
À propos
Maui Go-Karters Association
Fondée en
1988
EIN
990263165
Type IRS 501(C)
501(c)(4)
Catégorie/Type
Développement de la jeunesse
Adresse
52 KOPI LN APT 103 WAILUKU, Hawaii 96793-2067 United States
Site web
mauigokart.com
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
Maui Go Karters Association (MGKA), est. 1983, is a grassroots racing org on Maui. MGKA provides a SKUSA-sanctioned track for karting enthusiasts, local drivers, families & supporters. It hosts races & fosters community, building racers and memories.
La mission
MGKA is more than a track, it’s a grassroots racing movement powered by local drivers, families, and supporters. Whether you're new to karting or a seasoned racer, MGKA is your place to race.
