The Maui County Children Justice Committee, founded in 2002, enhances justice for children who have been maltreated. They achieve this through training programs designed to improve the handling of child abuse and neglect cases in Hawaii. Located in Wailuku, HI.

The Maui County Children's Justice Committee's mission is centered around enhancing justice for children who have been victimized by maltreatment by managing training programs.