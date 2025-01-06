Maui County Children Justice Committee
Faire un don
Maui County Children Justice Committee
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Maui County Children Justice Committee
Acheter pour soutenir
Maui County Children Justice Committee
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Maui County Children Justice Committee
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Programmes de formation
Designing and managing training programs to improve the handling of child abuse and neglect cases in Hawaii.
À propos
Maui County Children Justice Committee
Fondée en
2002
EIN
990354900
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Services à la personne
Adresse
1173 WILI PA LOOP STE A WAILUKU, Hawaii 96793-0000 United States
Site web
www.courts.state.hi.us
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
The Maui County Children Justice Committee, founded in 2002, enhances justice for children who have been maltreated. They achieve this through training programs designed to improve the handling of child abuse and neglect cases in Hawaii. Located in Wailuku, HI.
La mission
The Maui County Children's Justice Committee's mission is centered around enhancing justice for children who have been victimized by maltreatment by managing training programs.
Recherche d'autres organisations en
Hawaï, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :