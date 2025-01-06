Maui Arts League
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Maui Plein Air Painting Invitational
An annual plein air painting event.
Color Me Happy Youth Paint Out Workshop
An annual workshop for aspiring young artists to learn about painting landscapes outside.
À propos
Fondée en
1978
EIN
990181159
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Arts du spectacle et arts visuels
Adresse
PO BOX 10935 LAHAINA, Hawaii 96761-0935 United States
Site web
mauiartsleague.org
Téléphone
-
Adresse électronique
À propos
Maui Arts League, originally West Maui Cultural Council (1975), promotes visual fine arts. It showcases art and provides opportunities for all ages to embrace art. Programs include the Maui Plein Air Painting Invitational, the Color Me Happy Youth Paint Out Workshop, and workshops for the Invitational.
La mission
Promotes the fine arts throughout West Maui through various events, inviting artists from around the world to encourage the gathering of like minded individuals.
