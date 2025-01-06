Maternity Foundation
Faire un don
Maternity Foundation
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Maternity Foundation
Acheter pour soutenir
Maternity Foundation
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Maternity Foundation
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Safe Delivery App
Provides healthcare professionals with guidelines on childbirth and complications. Supports midwives and healthcare workers in low-resource settings.
À propos
Maternity Foundation
Fondée en
2023
EIN
922408989
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Santé et bien-être
Adresse
470 RAMONA STREET PALO ALTO, California 94301-0000 United States
Site web
maternityus.org
Téléphone
(633)-577-1245100
Adresse électronique
-
À propos
Maternity Foundation Inc., founded in 2023, aims to advance maternal and newborn health in the US. Committed to ending preventable maternal mortality, morbidity, and harm, they empower midwives and healthcare professionals with training and tools like the Safe Delivery App.
La mission
Maternity Foundation works to improve quality of care in pregnancy and childbirth by building and integrating digital solutions that educate and empower health care professionals, pregnant women, and new mothers.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :