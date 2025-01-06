Maternal And Reproductive Health Research Collective
Maternal And Reproductive Health Research Collective
Maternal And Reproductive Health Research Collective
Maternal And Reproductive Health Research Collective
Maternal And Reproductive Health Research Collective
Programmes et services
Programme de mentorat
Programme de mentorat
MamaBase
A data-driven intervention identifying pregnant women in Lagos and linking them to care, especially indigent women with limited access.
Iyaloju Initiative
Improves maternal health outcomes for urban poor women by addressing barriers and training skilled birth attendants in EmOC and RMC.
MamaLink
A technology-driven solution providing emergency transport and referral support for pregnant women in underserved slum areas of Lagos State.
Emergency Obstetrics Care
Specialized medical services and interventions during childbirth and postpartum. Training doctors/nurses to identify emergency signs and give appropriate care.
À propos
Maternal And Reproductive Health Research Collective
Fondée en
2024
EIN
992261010
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Santé et bien-être
Adresse
2277 SOUTHPOINT DR HUMMELSTOWN, Pennsylvania 17036-8781 United States
Site web
mrhrcollective.org
Téléphone
(234)-081-39707005
Adresse électronique
À propos
MATERNAL AND REPRODUCTIVE HEALTH RESEARCH COLLECTIVE, founded in 2024, works to reduce maternal mortality and improve reproductive health outcomes by addressing the root causes of preventable deaths and system inefficiencies through evidence-based research.
La mission
MATERNAL AND REPRODUCTIVE HEALTH RESEARCH COLLECTIVE supports research to improve maternal and reproductive health, working to create healthier futures for families in Pennsylvania and beyond.
