Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Programmes pour la jeunesse
Engaging activities for youth in Southern Humboldt and Northern Mendocino, providing opportunities to meet positive adult role-models and mentors.
Programmes des beaux-arts
Provides access to visual and performing arts for the community.
Community Lunch Program
Provides a lunch program for the community.
À propos
Mateel Community Center
Fondée en
1988
EIN
942624598
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Arts et culture
Adresse
59 RUSK LANE REDWAY, California 95560-0000 United States
Site web
mateel.org
Téléphone
(707)-923-3368
Adresse électronique
-
À propos
The Mateel Community Center in Redway, CA, founded in 1988, serves as a cultural hub for Southern Humboldt. It provides arts, educational, and social service programs, and is known for events like the Summer Arts and Music Festival. Mateel offers diverse programs and facilities emphasizing visual and performing arts, fostering local and regional relationships.
La mission
MATEEL COMMUNITY CENTER brings people together in Redway, California, creating a welcoming space for connection and enrichment. Learn more at mateel.org.
