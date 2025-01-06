Mata Amritanandamayi Center
Faire un don
Mata Amritanandamayi Center
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Mata Amritanandamayi Center
Acheter pour soutenir
Mata Amritanandamayi Center
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Mata Amritanandamayi Center
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Programmes alimentaires
Provides meals and food supplies to those in need, including remote tribal communities and children. Serving over one crore people annually.
Programmes d'hébergement
Offers housing for the poor and needy, providing a safe and stable environment for individuals and families.
Programmes de soins de santé
Delivers free healthcare services to a large population, addressing medical needs and promoting well-being. Provided free healthcare to 59 lakh people.
Programmes d'éducation
Offers scholarships and educational support, ensuring access to learning opportunities for underprivileged individuals. Awarded 55,000 scholarships.
À propos
Mata Amritanandamayi Center
Fondée en
1987
EIN
943044871
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Religieux et confessionnels
Adresse
PO BOX 613 SAN RAMON, California 94583-0613 United States
Site web
amma.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
MATA AMRITANANDAMAYI CENTER, founded in 1987, is inspired by Mata Amritanandamayi (Amma). It serves as a hub for spiritual and humanitarian activities. The MA Center in San Ramon, CA, inaugurated in 1989, was Amma's first U.S. ashram. The center's mission includes spiritual practices and selfless service, with programs like Mother's Kitchen to feed the homeless.
La mission
Inspired by Mata Amritanandamayi (Amma), the M.A. Center works to reduce poverty and increase access to services for people across the Americas.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :