Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Residential Communities
Providing housing options for members of the Masons of California.
Statewide Outreach Services
Connecting Masons and community members with health, transportation, and local resources.
Soutien financier
Offering financial assistance to Masons and their families in need.
Gestion des soins
Developing flexible care plans, including home visits and connecting individuals to local resources.
À propos
Masonic Homes Of California
Fondée en
1934
EIN
941156564
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Services à la personne
Adresse
1111 CALIFORNIA ST SAN FRANCISCO, California 94108-2252 United States
Site web
masonichome.org
Téléphone
(888)-466-3642
Adresse électronique
À propos
Masonic Homes of California is a charitable organization devoted to helping communities and families live well and achieve meaningful lives. They provide residential communities, statewide outreach, financial support, and care management to members of the Masons of California.
La mission
The Masonic Homes is a charitable organization devoted to helping our communities and families live well and achieve meaningful and rewarding lives.
