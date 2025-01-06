Marys River Watershed Council
Marys River Watershed Council
Programmes et services
Programme de mentorat
The program is designed to help adolescents find the career path that best suits them.
K-12 Environmental Education Program
Provides classroom presentations and field trips to local schools, offering meaningful outdoor environmental experiences for students.
Youth Watershed Council
Offers high school students in-depth, place-based service-learning and environmental education opportunities.
Willamette Model Watershed Program
Works to increase the scope, effectiveness, and efficiency of watershed restoration and enhancement projects.
À propos
Marys River Watershed Council
Fondée en
2002
EIN
931314764
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Protection de l'environnement
Adresse
PO BOX 1041 CORVALLIS, Oregon 97339-1041 United States
Site web
mrwc.org
Téléphone
(541)-758-7597
Adresse électronique
-
À propos
The Marys River Watershed Council inspires and supports voluntary stewardship of the Marys River watershed through habitat restoration, education, and community outreach, benefiting all who live downstream.
La mission
Marys River Watershed Council inspires and supports voluntary stewardship of the Marys River watershed through habitat restoration, education, and community outreach.

Helps young people develop critical thinking, debate skills, and civic engagement through workshops and educational programs.
