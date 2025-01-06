Martin Luther Tower
Faire un don
Martin Luther Tower
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Martin Luther Tower
Acheter pour soutenir
Martin Luther Tower
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Martin Luther Tower
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Logements abordables pour personnes âgées
Provides affordable, independent living for seniors aged 62 and over.
Onsite Social Worker
Offers support and assistance from an onsite social worker.
Weekly Study Group
Provides a weekly study group led by St. Mark's clergy.
Computer Lab
Offers access to a small computer lab for residents.
À propos
Martin Luther Tower
Fondée en
1983
EIN
946108510
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Services humains > Services de soins > Assistance à l'autonomie des personnes âgées
Adresse
1031 FRANKLIN ST STE103 SAN FRANCISCO, California 94109-6801 United States
Site web
stmarkssquare.org
Téléphone
(415)-517-4473
Adresse électronique
À propos
Martin Luther Tower Inc, founded in 1983, provides affordable, independent living for seniors in San Francisco. The organization operates a 121-unit apartment building and is planning expansion, including a 94-unit building for adults 55+. It aims to offer secure and comfortable housing for seniors.
La mission
Martin Luther Tower provides affordable, independent living for seniors in a 121-unit apartment building.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :