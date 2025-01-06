Marlborough School
Faire un don
Marlborough School
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Marlborough School
Acheter pour soutenir
Marlborough School
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Marlborough School
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Leonetti/O’Connell Honors Research Program
Provides students with the opportunity to pursue independent, in-depth research in various fields with expert mentorship.
FIRST Tech Challenge & Competitive Robotics
Combines engineering, computer science, and innovation through participation in robotics competitions.
Frank & Eileen Accelerator Program
Offers resources, mentorship, and funding to girls and gender expansive youth in Los Angeles with market-ready ideas.
Violets' Giving Circle
A student-run philanthropic organization that provides educational opportunities for underserved women and girls.
À propos
Marlborough School
Fondée en
1962
EIN
952816435
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Éducation > Écoles et institutions académiques > Écoles privées
Adresse
250 S ROSSMORE AVE LOS ANGELES, California 90004-3739 United States
Site web
www.marlborough.org
Téléphone
(323)-935-1147
Adresse électronique
-
À propos
Marlborough School, founded in 1889, is Los Angeles' oldest independent girls' school (grades 7-12). It cultivates thoughtful individuals and responsible global citizens in a college preparatory environment. Marlborough empowers young women to lead and make a difference.
La mission
We are intentional in the way we impact each other, our work, our communities, and our world. Our ultimate purpose is to create a better tomorrow.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :