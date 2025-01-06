Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

Marlborough School, founded in 1889, is Los Angeles' oldest independent girls' school (grades 7-12). It cultivates thoughtful individuals and responsible global citizens in a college preparatory environment. Marlborough empowers young women to lead and make a difference.

La mission

We are intentional in the way we impact each other, our work, our communities, and our world. Our ultimate purpose is to create a better tomorrow.