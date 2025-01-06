Markham Arboretum Society
Markham Arboretum Society
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Nature Walks
Guided walks to explore the diverse tree species and natural beauty of Markham Nature Park.
Promenades dans les arbres
Self-guided tours to learn about the different tree species, many native to California.
Jardinage communautaire
Opportunities for community members to participate in gardening and grow their own plants.
À propos
Markham Arboretum Society
Fondée en
1982
EIN
942081745
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Protection de l'environnement
Adresse
PO BOX 21338 CONCORD, California 94521-0338 United States
Site web
markhamarboretum.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
La mission
Our mission is to protect and enhance the park's ecosystem, lands, watershed, and plants for the benefit of all visitors and to provide space for Concord's Community Gardeners to grow vegetables.
