Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Bourses d'études
Provides scholarships to graduating seniors in Ohio's Mahoning Valley for postsecondary education, paid directly to the institution.
Youth & Community Support
Offers recurring support to the Youngstown Boys & Girls Club, St. Dominic's, St. Joseph the Provider School, and Mahoning County Children Services Gifts for Kids.
Soutien au programme sportif
Provides financial assistance to Cardinal Mooney athletics, sponsors a robotics project for high schools, and supports local Mahoning Valley High School golf teams.
Center of Excellence Award
Recognizes an outstanding high school Offensive Lineman (Center) from Mahoning, Trumbull, Columbiana, Summit, and Stark Counties for excellence on and off the field.
À propos
Mark Vincent Pelini Foundation
Fondée en
2023
EIN
920584941
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Soutien à l'éducation
Adresse
PO BOX 3414 BOARDMAN, Ohio 44513-3414 United States
Site web
markvincentpelinifoundation.org
Téléphone
-
Adresse électronique
À propos
The Mark Vincent Pelini Foundation supports educational scholarships and programs, athletic programs, and community initiatives in memory of Mark Pelini. They provide scholarships and the Center of Excellence Award to recognize students excelling in academics, athletics, and community service.
La mission
The Mark Vincent Pelini Foundation is made up of committed family, friends, and volunteers. They are dedicated to raising funds to support educational scholarships and community initiatives.
