Marjaree Mason Center
Marjaree Mason Center
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Maisons de refuge
Provides emergency and longer-term safe housing for victims of domestic violence in Fresno County.
Plaidoyer juridique
Offers legal support and advocacy for individuals affected by domestic violence.
Conseil
Provides counseling services to support victims of domestic violence and their families.
Soutien en cas de crise
Offers immediate crisis intervention and support for those experiencing domestic violence.
À propos
Marjaree Mason Center
Fondée en
1942
EIN
941156639
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Services à la personne
Adresse
1600 M ST FRESNO, California 93721-1122 United States
Site web
mmcenter.org
Téléphone
(559)-237-4706
Adresse électronique
À propos
Founded in 1979 after the tragic loss of Marjaree Mason, the Marjaree Mason Center in Fresno County provides safe housing and support to domestic violence victims. As the county's only dedicated provider, they offer education, legal assistance, counseling, a 24-hour hotline, crisis intake, emergency shelter, and housing services, striving to break the cycle of abuse through education and advocacy.
La mission
Marjaree Mason Center supports and empowers adults and their children affected by domestic violence, while striving to prevent and end the cycle of abuse.
