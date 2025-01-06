Marion Ministry And Outreach
Faire un don
Marion Ministry And Outreach
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Marion Ministry And Outreach
Acheter pour soutenir
Marion Ministry And Outreach
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Marion Ministry And Outreach
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Diaper Distribution
Provides free emergency diapers and wipes to families in need.
Aide alimentaire
Offers nutrition and warmth, available free in limited supplies.
À propos
Marion Ministry And Outreach
Fondée en
2023
EIN
931495401
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Religieux et confessionnels
Adresse
640 14TH STREET MARION, Iowa 52302-3441 United States
Site web
marionministry.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
Marion Ministry and Outreach Center is a faith-based nonprofit in Marion, IA, offering mentoring, Bible studies, gospel outreach, and community support. They connect volunteers to service opportunities and provide programs and events for the community.
La mission
Connecting volunteers with hearts for service who fill community needs, guided by the love of Christ.
Recherche d'autres organisations en
Iowa, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :