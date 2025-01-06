Marion Foursquare Church

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

Service de culte du dimanche

A weekly service held on Sundays at 10 AM, providing a space for communal worship and spiritual growth.

‍

Wednesday Evening Service

A service held on Wednesdays at 7PM.

‍

Ignite Youth

A youth ministry program that fosters spiritual development and community among young people.

‍

Ministry to Children

Classes and services designed to nurture the faith and well-being of children.

‍