Marion Foursquare Church
Faire un don
Marion Foursquare Church
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Marion Foursquare Church
Acheter pour soutenir
Marion Foursquare Church
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Marion Foursquare Church
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Service de culte du dimanche
A weekly service held on Sundays at 10 AM, providing a space for communal worship and spiritual growth.
Wednesday Evening Service
A service held on Wednesdays at 7PM.
Ignite Youth
A youth ministry program that fosters spiritual development and community among young people.
Ministry to Children
Classes and services designed to nurture the faith and well-being of children.
À propos
Marion Foursquare Church
Fondée en
1949
EIN
942943396
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Églises
Adresse
1300 MOUNT VERNON AVE MARION, Ohio 43302-5627 United States
Site web
www.mytgp.org
Téléphone
(740)-262-6157
Adresse électronique
À propos
La mission
The Gathering Place is a Foursquare church located in Marion, OH, that loves to Do Life Together. They exist to serve people, demonstrate faith, and transform lives!
Recherche d'autres organisations en
Ohio, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :