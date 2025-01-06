Marion And Polk Schools Credit Union

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

Subventions aux enseignants

Provides grants to teachers in Marion and Polk counties to support innovative classroom projects and enhance student learning.

Bourses d'études

Awards scholarships to graduating high school seniors in the Mid-Willamette Valley to support their pursuit of higher education.

Individual Development Accounts (IDA)

A matched savings program where every $1 saved is matched with $5 to help individuals build assets.

