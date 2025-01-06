Marin Country Day School
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Programmes d'activités périscolaires
Offre diverses activités pour les élèves de la maternelle à la 8e année, y compris la garde prolongée, des cours de musique, des classes d'enrichissement (robotique, arts martiaux, codage, arts et artisanat, cuisine).
Programme de l'école secondaire
Programme d'études engageant pour la pensée critique. Il comprend l'anglais, les langues du monde, l'histoire, les sciences, les mathématiques, l'art, la musique, le théâtre, l'apprentissage socio-émotionnel et l'éducation physique.
Programme de l'école primaire
L'accent est mis sur les compétences de base en mathématiques et en lecture et écriture pour les élèves de la maternelle à la quatrième année. Classes spécialisées en sciences, art, musique, éducation physique, langues du monde et bibliothèque. Le programme d'enseignement social et émotionnel est inclus.
À propos
Marin Country Day School
Fondée en
1957
EIN
941375791
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
L'éducation
Adresse
5221 PARADISE DR CORTE MADERA, California 94925-2107 United States
Site web
www.mcds.org
Téléphone
(415)-927-5900
Adresse électronique
-
À propos
Marin Country Day School, fondée en 1956, est une école indépendante située à Corte Madera, en Californie. La MCDS crée une communauté d'apprentissage inclusive qui inspire la curiosité, l'empathie et l'action. Ses cours stimulants, ses programmes diversifiés et son corps enseignant dévoué encouragent l'amour de l'apprentissage et préparent les élèves à s'épanouir.
La mission
La Marin Country Day School offre des possibilités d'éducation à Corte Madera, en Californie, en s'occupant des élèves et en favorisant une communauté d'apprentissage qui les soutient.
