Marin Country Day School

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

Programmes d'activités périscolaires

Offre diverses activités pour les élèves de la maternelle à la 8e année, y compris la garde prolongée, des cours de musique, des classes d'enrichissement (robotique, arts martiaux, codage, arts et artisanat, cuisine).

Programme de l'école secondaire

Programme d'études engageant pour la pensée critique. Il comprend l'anglais, les langues du monde, l'histoire, les sciences, les mathématiques, l'art, la musique, le théâtre, l'apprentissage socio-émotionnel et l'éducation physique.

Programme de l'école primaire

L'accent est mis sur les compétences de base en mathématiques et en lecture et écriture pour les élèves de la maternelle à la quatrième année. Classes spécialisées en sciences, art, musique, éducation physique, langues du monde et bibliothèque. Le programme d'enseignement social et émotionnel est inclus.

