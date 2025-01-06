Marin Art And Garden Center
Faire un don
Marin Art And Garden Center
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Marin Art And Garden Center
Acheter pour soutenir
Marin Art And Garden Center
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Marin Art And Garden Center
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Garden School
A nature-inspired preschool program for children ages 2-5, fostering a love for learning and the beauty of nature.
Summer Sprouts
A part-time summer camp focused on conservation, nature, and fun garden adventures.
Events and Workshops
A variety of public programs throughout the year, from art exhibitions to community gatherings.
À propos
Marin Art And Garden Center
Fondée en
1948
EIN
941085734
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Arts et culture > Patrimoine et éducation > Organismes à but non lucratif dans le domaine du patrimoine culturel
Adresse
PO BOX 437 ROSS, California 94957-0437 United States
Site web
maringarden.org
Téléphone
(415)-455-5260
Adresse électronique
À propos
Marin Art and Garden Center, founded in 1945, is an 11-acre historic property in Ross, CA, open to the public free of charge. It offers gardens, educational programs, and venue rentals, enriching the community through arts and nature.
La mission
Marin Art and Garden Center is a special gathering place that celebrates learning, growth, and the beauty of nature; a place to be inspired, educated and connected.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :