Marin Academy
Faire un don
Marin Academy
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Marin Academy
Acheter pour soutenir
Marin Academy
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Marin Academy
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Marin Academy Research Collaborative (MARC)
A two-year STEM research program where students pursue independent projects with professional partners.
Transdisciplinary Leadership Program (TLP)
An application-based program for seniors to develop leadership skills through community projects.
Outings Program
Experiential education program getting students outdoors in California's diverse environments since 1972.
Minicourse
A week-long immersion in activities like environmental stewardship, community service, or wilderness skills.
À propos
Marin Academy
Fondée en
1946
EIN
941186189
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
2.1.3. Universités et collèges
Adresse
1600 MISSION AVE SAN RAFAEL, California 94901-1813 United States
Site web
www.ma.org
Téléphone
(415)-453-4550
Adresse électronique
-
À propos
Marin Academy, est. 1971, is an independent high school in San Rafael, CA. It emphasizes rigorous academics, experiential learning, and global citizenship, encouraging students to think critically, question, and create with compassion. MA challenges students to take responsibility in a democratic society, fostering a supportive and inclusive environment.
La mission
Marin Academy challenges each person to accept the responsibilities posed by education in a democratic society, fostering a supportive and compassionate environment.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :