Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Études bibliques à domicile
Tailored Bible studies for various groups, covering topics like salvation, marriage, and specific books of the Bible.
H.S. Bible Study
Tuesday night Bible study for high school students, focusing on scripture study and memorization.
AWANA Club
Christian club for children in grade and middle school, reaching them with the Gospel through songs, games, and Bible lessons.
À propos
Mammoth Community Church
Fondée en
1969
EIN
952382128
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Églises
Adresse
PO BOX 7 MAMMOTH LAKES, California 93546-0007 United States
Site web
www.mammothcc.org
Téléphone
(760)-934-6077
Adresse électronique
-
À propos
Mammoth Community Church, founded in 1969, leads people into a growing relationship with Jesus Christ. They gather for worship, study God's word, and reach out to care for neighbors locally and globally. Ministries include Home Bible Studies, youth programs, and mountain services.
La mission
Mammoth Community Church brings people together in Mammoth Lakes, California, fostering connection, support, and spiritual growth for the local community.
