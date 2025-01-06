Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

Mammoth Community Church, founded in 1969, leads people into a growing relationship with Jesus Christ. They gather for worship, study God's word, and reach out to care for neighbors locally and globally. Ministries include Home Bible Studies, youth programs, and mountain services.

La mission

Mammoth Community Church brings people together in Mammoth Lakes, California, fostering connection, support, and spiritual growth for the local community.