Malibu Mountain Rescue Team

Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Opérations de recherche et de sauvetage
An all-volunteer team of LA County Sheriff's Department personnel who provide search and rescue services in the Malibu area without charging for rescues.
Fondée en
2014
EIN
953786532
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Organisations de recherche et de sauvetage
Adresse
PO BOX 1092 AGOURA HILLS, California 91376-1092 United States
Site web
www.malibusar.org
La mission
The Malibu Search & Rescue Team, founded in 1977, is an all-volunteer organization of Los Angeles County Sheriff's Department Reserve Deputy Sheriffs, Civilian Volunteer Specialists, and Incident Support Personnel. They volunteer their time to help others without charging for rescues.
