Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Octroi de subventions
Mobilizes philanthropy to advance community-led change for social and environmental well-being through strategic fund management for partners.
Shared Platform Projects
Home to innovative social change projects in Canada, building solutions to complex environmental and social issues.
Advisory Services
Provides expertise to foundations to help them achieve their missions.
Impact Investing
Offers a fully customizable 100% impact-invested donor-advised fund, activating investments for positive impact.
Fondée en
2003
EIN
980404212
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Protection de l'environnement
Adresse
VANCOUVER BC V6B 1H5 CANADA, Invalid ZIP code 00000-0000 United States
Site web
makeway.org
Téléphone
(186)-684-33722
Adresse électronique
-
À propos
MakeWay Foundation, est. 2003, envisions a world where nature and communities thrive together. They empower people and initiatives across Canada to tackle social and environmental challenges, fostering a stable climate, secure communities, balanced ecosystems, and clean waters through collaboration and trust-based relationships.
La mission
MakeWay Foundation's mission is to build partnerships and solutions to help nature and communities thrive together.
