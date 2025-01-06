Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

MakeWay Foundation, est. 2003, envisions a world where nature and communities thrive together. They empower people and initiatives across Canada to tackle social and environmental challenges, fostering a stable climate, secure communities, balanced ecosystems, and clean waters through collaboration and trust-based relationships.

La mission

MakeWay Foundation's mission is to build partnerships and solutions to help nature and communities thrive together.