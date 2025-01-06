Mahomet Foursquare Church
Mahomet Foursquare Church
Mahomet Foursquare Church
Mahomet Foursquare Church
Mahomet Foursquare Church
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Community Faith and Support
Provides a faith-based community centered on love, acceptance, and forgiveness, offering spiritual support and fellowship.
À propos
Mahomet Foursquare Church
Fondée en
1949
EIN
942867905
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Églises
Adresse
200 W WASHINGTON ST MAHOMET, Illinois 61853-9222 United States
Site web
www.sangamonvalley.net
Téléphone
(217)-583-1112
Adresse électronique
À propos
Sangamon Valley Church, formerly Mahomet Foursquare Church, began in September 1980. Led by Pastor Brent and Judy Roberson, their vision was to establish a spirit-filled church in Mahomet. They started meeting at the Community Center and continue to follow Jesus and reach out in the power of the Holy Spirit.
La mission
Mahomet Foursquare Church fosters a welcoming space for faith, connection, and community support at 200 W Washington St in Mahomet, Illinois.
