Mahakaruna Foundation
Faire un don
Mahakaruna Foundation
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Mahakaruna Foundation
Acheter pour soutenir
Mahakaruna Foundation
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Mahakaruna Foundation
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Support in Asia
Assists the old, sick, undernourished, and undereducated people in Buddhist Asia.
Tibetan Buddhist Culture Preservation
Helps preserve the ancient Tibetan Buddhist heritage and culture.
Akshobhya Practice
Provides a practice to purify any degree of nonvirtue.
Soutien au projet
Supports Buddhist education programs at various institutes in Asia.
À propos
Mahakaruna Foundation
Fondée en
1983
EIN
930845103
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Religieux et confessionnels
Adresse
PO BOX 83 CAZADERO, California 95421-0000 United States
Site web
mahakaruna.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
Established in 1982 by Chagdud Tulku Rinpoche, the Mahakaruna Foundation is dedicated to assisting the elderly, sick, undernourished, and undereducated in Buddhist Asia, while also preserving the ancient Tibetan Buddhist heritage and culture.
La mission
The Mahakaruna Foundation assists the old, sick, undernourished and undereducated peoples in Buddhist Asia, and helps preserve the ancient Tibetan Buddhist heritage and culture.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :